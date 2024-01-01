Росія тримає у Чорному морі ракетоносії – Братчук пояснив, чому окупанти не запускають "Калібри"

Росія напередодні Нового року вивела у Чорне море ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту. Ворог поставив на бойове чергування три надводних ракетоносії – два фрегати та малий ракетний корабель.

Як розповів у коментарі "24 Каналу" речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, Росія зараз може бути обережною у використанні "Калібрів" через логістичні проблеми її флоту.

За його словами, запас ракет "Калібр" цілком дозволяв Росії використати їх у останній масованій ракетній атаці на Україну 29 грудня.

"На мою думку, росіян (від використання "Калібрів" – ред.) зупиняє порушення логістики в Чорному морі. Росіянам потрібно відстрілятись і споряджати "Калібрами" (військові кораблі – ред.) в Севастополі, а це надзвичайно тривожно й надзвичайно небезпечно. Ми знаємо, що вогневі засоби, які є на озброєнні українського війська, здатні досягати будь-якої локації на території тимчасово окупованого Криму", – зазначив Братчук.

Імовірно, вихід російських кораблів у Чорне море був спрямований на демонстрацію "сили" й намагання показати, що чорноморський флот Росії досі здатен загрожувати усій Україні.

Нагадаємо, з'явилися подробиці унікальної операції в Криму – коли українські дрони вперше атакували Чорноморський флот РФ.

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