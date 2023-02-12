Росія тримає у Чорному морі ракетоносії з "Калібрами" – є небезпека точкових ударів

Станом на сьогодні, 12 лютого, у Чорному морі перебуває 12 ворожих кораблів, ще один корабель чергує в акваторії Азовського моря. Це пов'язано з тим, що вщухли шторми, тому ворог розгорнув у морях корабельне угруповання ширше.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі у Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії, до восьми ракет типу "Калібр", споряджених та готових до застосування. Це, скоріше за все, говорить про імовірність точкових ударів, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки. Але ми пам'ятаємо про те, що для виходу надводного ракетоносія досить двох-трьох годин, щоб він опинився у зоні ведення бойових дій, тобто на бойовому курсі. Розслаблятися зарано, хоча ворог, як правило, після масованої ракетної атаки бере паузу у два тижні. І ми пильно за цим спостерігаємо", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, 10 лютого ворог завдав чергового масованого ракетного удару по території України, протягом якого здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 32 зенітних керованих ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищили наші захисники.

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