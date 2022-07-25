Росія тримає у Чорному морі три носії ракет "Калібр" - ВМС ЗСУ

Станом на 25 липня в Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр", в Середземному морі – п’ять ворожих носіїв ОТР "Калібр" та два ракетних крейсери, в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати п’ять ворожих кораблів та катерів.

Про це повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил ЗСУ.

Також зазначається, що протягом доби в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 27 судна, з них чотири рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 34 судна, з них 10 – продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Там також наголосили, що вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS)

Нагадаємо, у Чорному морі ворог зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

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