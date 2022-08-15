Росія тримає у Чорному морі три ворожі носії крилатих ракет "Калібр"

Загалом на бойому чергуванні у морях перебувають 16 ворожих кораблів.

Станом на 15 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

Про це повідомляють ВМС ВСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до восьми кораблів та катерів; в Середземному морі - п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 27 суден, з них 6 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 36 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS) на громадянських судах в акваторії Азовського моря, продовжує порушувати Міжнародну конвенцію про охорону життя людини на морі 1974 р. (SOLAS).

Нагадаємо, ще 6 суден отримали дозвіл на вивезення українського зерна.

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