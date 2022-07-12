Росія тримає у Чорному морі в бойовій готовності сім носіїв ракет "Калібр" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до нанесення ракетних ударів сім носіїв ракет "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

"Незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 39 суден, з них 15 суден рухались з протоки Босфор, до Чорного моря – 31 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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