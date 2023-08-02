Росія тримає у Чорному морі вісім кораблів: скільки "Калібрів"

В акваторії є чотири "Калібри".

Станом на ранок 2 серпня російські окупаційні війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів.

Про це повідомили у Військово-морських Силах ЗСУ.

Зазначається, що із шести суден, що перебувають в Чорному морі на бойовому чергуванні, є один носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп - до чотирьох ракет.

Крім того, в акваторії Азовського моря - один ворожий корабель. Тим часом в Середземному морі на бойовому чергуванні є вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - до 24 ракет.

Нагадаємо, капітан запасу ВМС України Андрій Риженко розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб розблокувати Чорне море. З його слів, потрібна допомога західних партнерів. Це – системи ППО, літаки, мобільні ракетні катери.

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