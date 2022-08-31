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Росія тримає в Чорному морі 3 кораблі з 20 ракетами "Калібр" - ВМС

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Росія тримає в Чорному морі 3 кораблі з 20 ракетами "Калібр" - ВМС

Фото: flot.sevastopol.info

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.

Станом на 31 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом – 20 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ. 

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 30 суден, з них 8 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 38 суден, з них 6 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Російська Федерація  продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Чорноморський флот РФ розбитий і використовується лише для оборони.

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