Росія тримає в Чорному морі в готовності до ударів 20 ракет "Калібр"

Росія тримає в Чорному морі в готовності до ударів 20 ракет "Калібр"

Корабельне угруповання Росії в Чорному морі готове завдати ударів по Україні 20 крилатими ракетами типу "Калібр".

Водночас кораблі Росії продовжують триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на ураження.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" 18 червня.

"Корабельне угруповання ворожого флоту не зазнало за ніч змін, продовжує триматися на безпечній для себе відстані від берега, аби не наражатися на чергове ураження. Тим не менш, 20 крилатих ракет типу "Калібр" в готовності до застосування по Україні", – йдеться в дописі.

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В ОК "Південь" зазначили, що російська десантна операція наразі не імовірна, але й не виключена.

Окрім того, на півдні України окупанти продовжують тактику артилерійсько-мінометних обстрілів і ракетних атак по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Загарбники не ведуть активних дій, намагаються закріпитися на своїх рубежах оборони.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за ніч знищили дев’ятьох російських військових, три ворожі гаубиці "Мста-Б" і три одиниці автотехніки.

Уздовж узбережжя Чорного моря можлива поява мін, які зірвав шторм і вони дрейфують до берега.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що ворог намагається тримати в напруженні цивільне населення та розповіли, як саме.