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Росія тримає в Чорному морі в готовності до застосування два носії крилатих ракет "Калібр"

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Росія тримає в Чорному морі в готовності до застосування два носії крилатих ракет "Калібр"

Фото: voennoe-obozrenie.ru

Станом на 28 травня у готовності до застосування в Чорному морі перебувають два російських носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Зауважимо, що раніше Росія розкидала в Чорному морі близько 600 мін: вони дрейфують біля берегів чотирьох країн.

Про ситуацію з "Калібрами" повідомив Генштаб ЗСУ.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській ОВА 28 травня повідомили, що корабельне угруповання Росії продовжує блокувати цивільне судноплавство в акваторії Чорного та Азовського морів, зробивши їх зоною бойових дій.

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