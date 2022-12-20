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Росія тримає в морі напоготові 72 "Калібри"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія тримає в морі напоготові 72 "Калібри"

Фото: Associated Press

Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до шести російських кораблів.

Росія вивела в Середземне море п’ять кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 72 ракети.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальний залп – 72 ракети", – йдеться в заяві.

Водночас у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до шести російських кораблів.

В Азовському морі РФ надалі контролює морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двохкораблів.

У ВМС також поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 

  • до Азовського моря – дев’ять суден, з яких одне судно рухалося із протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 16 суден, з яких чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, в ОК "Південь" пояснювали, що про підготовку Росії до масованого ракетного обстрілу України стає зрозуміло, якщо РФ виводить до акваторії Чорного моря носії "Калібрів", що мають багато ракет.

Зауважимо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в російських окупантів залишилося вкрай мало ракет, яких вистачать на три-чотири атаки. Після цього ворожі сили залишаться без нічого.

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Дата публікації
Перегляди
630
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