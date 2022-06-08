"Росія тут назавжди": депутат-зрадник на Херсонщині активно співпрацює з російськими окупантами

"Росія тут назавжди": депутат-зрадник на Херсонщині активно співпрацює з російськими окупантами

Народний депутат Олексій Ковальов у тимчасово окупованому Херсоні зустрівся з представниками держави-агресорки.

Він заявив, що "Росія на Херсонщині назавжди" та обговорив із окупантами крадіжку українського зерна.

Про це колаборант написав у соціальних мережах.

Зрадник заявив, що почав співпрацювати з окупантами

Депутат-зрадник зазначив, що він був на зустрічі заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка з фермерами Херсонської області, де росіяни обговорювали крадіжку українського зерна.

"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! По-друге, на зустрічі ми озвучили всі наші запитання та побажання", - написав Ковальов.

Колаборант додав, що планується інтеграція Херсонської області до економічної моделі держави-окупантки.

"Росія нас чує та розуміє. Окрім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області – повторююсь Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається", - написав зрадник.

Реакція партії "Слуга народу"

Речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук засудила вчинок свого колишнього колеги.

"Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні", - написала Палійчук.

Вона додала, що президентська партія уже звернулась до Верховної Ради з проханням позбавити Ковальова статусу нардепа. Також дії колаборанта повинні розслідувати правоохоронні органи.

"Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду. Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ", - написала Палійчук.

ДБР відкрило проти Ковальова кримінальне провадження

ДБР відкрило проти Ковальова кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Також слідство встановило, що нардеп розмістив особовий склад окупантів у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.

Нагадаємо, у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції. Зараз він перебуває на тимчасово захопленій території Херсонської області. Його запідозрили у співпраці з російськими окупантами.

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