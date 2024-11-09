Росія 2025 року зможе виробляти на 30% більше артснарядів, ніж ЄС: Сибіга пояснив, як цьому запобігти

Очільник МЗС Андрій Сибіга зазначив, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та запобігати.

Росія 2025 року зможе виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж всі країни ЄС. Так станеться, якщо не буде відповідних реагувань чи запобігань.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час пресконференції 9 листопада.

"За даними української розвідки, наступного року, якщо не будуть відповідні реагування чи запобігання, Росія буде спроможна виробляти на 30% більше артилерійських снарядів, ніж усі країни Європейського союзу разом узяті", – сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що вже зараз треба стратегічно осмислювати це та стратегічно запобігати. Він уточнив, що в першу чергу має на увазі так званий тіньовий флот, який навіть зараз допомогає Росії в обхід санкцій продовжувати торгувати енергоносіями та нафтою.

"Тому дуже важливо, щоб подальші посилення санкційної політики Євросоюзу, наших партнерів, фокусувались також і на цьому аспекті", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, Росія поступово нарощує активність щоденних атак "шахедів" та ракет. І для цього агресор досі має змогу використовувати західні компоненти.

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