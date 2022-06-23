Росія у найближчими днями буде бомбити різні міста України: Жданов пояснив причини

Росіяни найближчим часом можуть збільшити інтенсивність ракетних обстрілів по Україні.

Ракетні удари РФ будуть пов'язані з кількома заходами, зокрема і політичними.

Про це в ефірі Freedom розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Росія буде намагатися завдавати якомога більше ракетних ударів по різних містах України. Дальність російських ракет, на жаль, покриває всю територію України. "Сьогодні (23 червня - ред.) саміт, який повинен дати нам статус кандидата в члени ЄС. 28 червня у нас День Конституції. Теж політичне свято для України й дуже болюче для Путіна", - сказав Жданов.

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Він додав, що на Луганському напрямку чекає найзапекліших боїв.

"Останній ривок російської армії. Якщо вони там не доб'ються успіху, далі їм доведеться переходити до оперативної паузи. Немає більше резервів, які можна кинути в бій", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, окупанти почали бомбити Україну ракетами "Онікс". Експерт розповів, скільки їх в РФ і чим вони небезпечні.

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