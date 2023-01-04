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Росія у найближчі місяці готує нову хвилю агресії проти України - Зеленський

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1953
Час на прочитання
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Росія у найближчі місяці готує нову хвилю агресії проти України - Зеленський

Фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що ця хвиля повинна стати останньою.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія готує нову хвилю агресії у війні проти України. 

Про це він сказав 4 січня під час свого звернення до українців. 

Президент зазначив, що у телефонній розмові з пані прем'єр-міністром Данії він поінформував наших партнерів про те, що Росія готує нову хвилю агресії проти України. 

"Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів", - сказав президент. 

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

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Загроза повторного наступу на Україну

У грудні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового великого наступу на Україну. Під загрозою може бути і Київ. Це підтвердили міністри оборони та закордонних справ Резніков та Кулеба. 

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що загроза нової агресії існує вже у лютому 2023 року. Він наголосив, що українцям потрібно готуватись, щоб дати відсіч окупантам. 

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Дата публікації
Перегляди
1953
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