Росія у найближчі місяці готує нову хвилю агресії проти України - Зеленський

Президент наголосив, що ця хвиля повинна стати останньою.
Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія готує нову хвилю агресії у війні проти України.
Про це він сказав 4 січня під час свого звернення до українців.
Президент зазначив, що у телефонній розмові з пані прем'єр-міністром Данії він поінформував наших партнерів про те, що Росія готує нову хвилю агресії проти України.
"Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів", - сказав президент.
Загроза повторного наступу на Україну
У грудні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового великого наступу на Україну. Під загрозою може бути і Київ. Це підтвердили міністри оборони та закордонних справ Резніков та Кулеба.
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що загроза нової агресії існує вже у лютому 2023 року. Він наголосив, що українцям потрібно готуватись, щоб дати відсіч окупантам.
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