Росія у найближчі місяці готує нову хвилю агресії проти України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Росія готує нову хвилю агресії у війні проти України.

Про це він сказав 4 січня під час свого звернення до українців.

Президент зазначив, що у телефонній розмові з пані прем'єр-міністром Данії він поінформував наших партнерів про те, що Росія готує нову хвилю агресії проти України.

"Хочу подякувати сьогодні Данії – після розмови з пані прем’єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передовій, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою – жодного шансу на реванш для терористів", - сказав президент.

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Загроза повторного наступу на Україну

У грудні 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового великого наступу на Україну. Під загрозою може бути і Київ. Це підтвердили міністри оборони та закордонних справ Резніков та Кулеба.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що загроза нової агресії існує вже у лютому 2023 року. Він наголосив, що українцям потрібно готуватись, щоб дати відсіч окупантам.

Читайте також: