Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення розвідки – Мотузяник

Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення розвідки – Мотузяник

Наразі окремі підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення усіх видів розвідки.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Так, інформуючи про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках речник Міноборони зазначив, що наразі окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

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"І варто зазначити, що Росія наразі у повному обсязі використовує територію Республіки Білорусь для ведення усіх видів розвідки", - сказав Мотязуник.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну.

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