Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення розвідки – Мотузяник

Наразі окремі підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Росія у повному обсязі використовує територію Білорусі для ведення усіх видів розвідки.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".
Так, інформуючи про ситуацію на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках речник Міноборони зазначив, що наразі окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки білоруського-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
"І варто зазначити, що Росія наразі у повному обсязі використовує територію Республіки Білорусь для ведення усіх видів розвідки", - сказав Мотязуник.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, скільки часу Росія ракетами обстрілюватиме Україну.
Читайте також: