"Росіє, у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію": Міноборони України дало шанс РФ

Міноборони України звернулося до Росії в День Незалежності. В оборонному відомстві зауважили, що РФ ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.

В іншому разі – знищення на території України.

Про це Міноборони повідомило в Мережі.

"Росіє, сьогодні – як і пів року тому – у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищили тебе на нашій землі. Не втрачай свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, видання The Washington Post 24 серпня повідомило, що 26 лютого Росія через Білорусь передала послання очільнику Міноборони України Олексію Резнікову – "якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення припиниться". Міністр тоді відповів, що готовий прийняти капітуляцію з боку РФ.

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