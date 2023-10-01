Росія у вересні випустила по Україні рекордну кількість "Шахедів": експерт вразив цифрою

Попередній рекорд був у травні 2023 року.

У вересні було встановлено абсолютний рекорд із застосування Shahed-136 російськими окупантами - 521 БПЛА.

Такий підрахунок озвучив військовий оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, попередній рекорд був у травні 2023 року, тоді росіяни застосували 413 дронів-камікадзе. Потім було падіння інтенсивності нальотів: у червні – 197, у липні – 246, у серпні – 167.

Експерт не впевнений, що різке зростання атак у вересня пов'язане із запуском виробництва Shahed-136 в Росії. Він стверджує, що у них із цим виробництвом - великі проблеми.

"Терміни поставок були зірвані, оскільки гостра залежність виробництва від постачання контрабандних запчастин збереглася і ні на якийсь замкнутий цикл з нуля росія в найближчій перспективі не вийде, у питаннях виробництва Shahed-136 зберігаючи залежність від Ірану", - написав він.

Коваленко припускає, що Іран наростив обсяги виробництва, внаслідок чого Росія змогла наростити інтенсивність ударів по Україна, однак і тут є нюанси.

"Коли росія звернулася до Ірану за поставками Shahed-136, виробничі потужності, що були виключно ручними, а не автоматизованим складанням, дозволяли в місяць збирати до 50 Shahed-136. До кінця 2022 року Іран зміг наростити виробництво до 100 Shahed-136 на місяць. Не виключено, що станом на травень цей показник сягав 150-200", - зазначив він.

Найімовірніше, причиною рекордного зростання у вересні стало залучення накопиченого БК, вважає експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Все, що відомо про удари та наслідки - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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