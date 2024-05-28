"Росія у війні проти України не сама": Зеленський про постачання зброї Іраном та КНДР

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран відкрито постачає зброю окупаційним військам Росії. Росіяни також отримують різне озброєння від Північної Кореї.

Пре це глава держави сказав у Брюсселі на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Президент наголосив, що сьогодні Росія у війні проти України не сама.

"Йде вже відкрите постачання зброї від Ірану. Не тільки дронів, але й ракет. Йде постачання артилерійських снарядів і ракет від Північної Кореї тощо. І є деякі речі, про які ми публічно сьогодні не говоримо. Але ми бачимо це постачання. Ми бачимо від наших розвідок і не говоримо, поки не буде фактів на 100% щодо постачання від тієї чи іншої держави російському злу", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна як демократична держава обов'язково повинна перемогти. Але складно перемагати тільки зброєю.

"Україна дуже хоче, аби війна закінчилася якомога швидше, але справедливо – справедливим миром. А зброя потрібна для того, аби нас не зруйнували вщент, для того, щоби нас не окупували. Нам треба відбиватися від цього зла", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів подробиці безпекової угоди з Бельгією та про отримання F-16.

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