Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу - Резніков

У березні Україна буквально благала про те, щоб західні партнери закрили небо. Країни НАТО, очевидно побоюючись прямої конфронтації з РФ, на це не пішли. Втім, українські сили ППО почали самі збивати ракети.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на це вплинуло два фактори: українська система ППО стала кращою, а Росія водночас втратила майже 60% ракет.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Два фактори. Ми дійсно навчилися, наші унікальні спеціалісти роблять дива. Я нещодавно бачився з нашим командувачем Повітряних сил паном Олещуком, він розказував, що він кайфує від того, що наші хлопці навчилися робити тими самими "Буками". Але росіяни, за даними нашої розвідки, витратили понад 57% свого ракетного потенціалу", - наголосив очільник Міноборони України.

Варто зазначити, що раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що через дефіцит Росія рідше стріляє "Іскандерами", а також береже ракети типу "Калібр". А ось старих ракет до систем С-300 РФ вистачить ще щонайменше на три роки для ударів по території України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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