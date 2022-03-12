Росія у Європі хоче організувати проплачені мітинги, щоб відвернути увагу суспільства від війни в України - РНБО

Росія у Європі хоче організувати проплачені мітинги, щоб відвернути увагу суспільства від війни в України - РНБО

Подібну тактику РФ застосовувала у США.

РФ пробує активізувати оплачуваних прихильників для створення важелів впливу на суспільство країн Європи.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Йдеться про "сплячих агентів", яких використовує РФ для проведення акцій та мітингів. Конкретних приводів для таких заходів немає, оскільки їхня мета – дестабілізація ситуації для переведення уваги суспільства ЄС від нападу Росії на Україну.

"Днями російські ЗМІ афішували мітинги європейських далекобійників проти підвищення цін на пальне. Здавалося б, все логічно, однак пальне для вантажівок купують компанії-перевізники, а водії до цього не мають жодного відношення. Але коли логіка зупиняла Росію? Подібну тактику РФ використовувала у США, про що йдеться у дослідженні Прінстонського Університету "Trends in Online Influence Efforts". Зазначається, що з 2014 по 2018 роки РФ намагалася поляризувати американське суспільство, підключаючись по обидві сторони руху Black Lives Matter, міграційної проблеми, питання обігу зброї тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міноборони опублікувало відеозапис, на якому зафіксована робота українських військових зі складу ООС, що воюють з російськими окупантами.

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