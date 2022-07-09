Росія удвічі зменшила кількість своїх ракет у Чорному морі

Армія Російської Федерації скоротили угруповання своїх кораблів у Чорному морі.
Окупанти держави-терористки зменшили корабельне угруповання через шторм. Тепер з морської акваторії загрожує вдвічі менше крилатих ракет типу "Калібр", ніж раніше, - 20, а не 40.
Про це повідомило у Facebook оперативне командування "Південь".
"На варті залишилися два надводні і один підводний ракетоносій і три БДК", - йдеться в повідомленні.
До слова, раніше було відомо, що у Чорному морі перебувають чотири надводні, два підводні ворожі ракетоносії і три БДК. Вони мали на соб 40 ракет "Калібр".
Як повідомлялося, українські військові виявили в Чорному морі неподалік узбережжя ворожу міну. Вибухонебезпечний предмет “прибило” з моря до берегів Одещини.
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