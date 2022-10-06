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Росія усю ніч била по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

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Росія усю ніч била по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав.

Російська армія протягом усієї ночі 6 жовтня била по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл п'ять разів потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Нікополі спалахнула пожежа в житловому будинку. Окрім того, пошкоджені близько десяти приватних будинків, підприємство та лінії електропередачі.

У Мирівській громаді пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російська армія завдала удару по території Хмельниччини. Голова області розповів, що відомо про атаку.

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