Росія усю ніч била по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав.

Російська армія протягом усієї ночі 6 жовтня била по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл п'ять разів потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також читайте Ворог поцілив ракетами в житлові будинки у Запоріжжі: фото та відео

У Нікополі спалахнула пожежа в житловому будинку. Окрім того, пошкоджені близько десяти приватних будинків, підприємство та лінії електропередачі.

У Мирівській громаді пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російська армія завдала удару по території Хмельниччини. Голова області розповів, що відомо про атаку.

Тиждень після прильоту: як дніпряни оговтуються від руйнівного вибуху

Читайте також: