Росія усю ніч била по Дніпропетровщині з РСЗВ та важкої артилерії: спалахнув житловий будинок (фото)

Окупанти вночі обстріляли три громади на Дніпропетровщині, ніхто не постраждав.
Російська армія протягом усієї ночі 6 жовтня била по Нікопольському району Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Під обстріл п'ять разів потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У Нікополі спалахнула пожежа в житловому будинку. Окрім того, пошкоджені близько десяти приватних будинків, підприємство та лінії електропередачі.
У Мирівській громаді пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій триває обстеження території. Масштаби руйнацій уточнюються.
Нагадаємо, вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російська армія завдала удару по території Хмельниччини. Голова області розповів, що відомо про атаку.
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