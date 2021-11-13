Росія утримує потужне наступальне угруповання біля українського кордону - ОП

Після осінніх навчань вся бойова техніка залишилася поблизу кордонів.

Збройні сили Російської Федерації постійно утримують потужне наступальне угруповання біля кордонів України, яке залишається там після військових навчань.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Роман Машовець в інтерв'ю Military Times, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

Він нагадав, що у другій половині 2021 року російські війська провели командно-штабні навчання біля кордону України. Після їх завершення до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка, такі як танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля українського кордону.

"Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України", — сказав Машовець.

Він наголосив, що Росія не просто демонструє військову агресію, а веде повномасштабну гібридну війну проти України та всього західного суспільства.

"Україна зараз не тільки має військовий конфлікт із Російською Федерацією на своїх територіях, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", — додав заступник голови ОП.

Нагадаємо, днями американське видання Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому, повідомило, що незвична військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.

У Москві заявили, що вони "мають право збирати війська там, де хочуть".

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