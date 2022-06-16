Росія уже застосовує "ядерну зброю": Арестович розповів про підступний план Кремля

Розтягнуту ядерну війну, за словами Арестовича, Росія застосовує на противагу санкціям Заходу.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, поділився своєю гіпотезою про застосування Росією ядерної зброї.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Росія використовує ядерну зброю. Це тривала ядерна війна. Вони сподіваються і всерйоз роблять на це ставку, що енергетична, продуктова та еміграційна криза за силою впливу на західні демократії складе приблизно те саме. що маленька переможна ядерна війна. Вони все одно завдають ядерного удару по Заходу, лише розтягують його" - зазначив Арестович.

Він додав, що розтягнуту ядерну війну Росія застосовує на противагу санкціям Заходу.

Раніше Олексій Арестович заявив, що Росія налаштована на тривалі військові дії і вирішення "питання України" впродовж кількох років.

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