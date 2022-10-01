Росія вбила 10 дітей: жахливі деталі розстрілу колони цивільних на Харківщині та моторошні фото з місця теракту

На Харківщині рашисти розстріляли колону цивільних з дітьми, щонайменше 20 загиблих, серед яких - 10 дітей.

Служба безпеки України повідомила моторошні деталі розстрілу цивільних на Харкіщині. Терористичний акт Росії завдала на початку вересня. Окупанти розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Щонайменше 20 людей загинуло, серед них – 10 дітей.

Про це розповів в.о. голови СБУ Василь Малюк, повідомляє пресслужба СБУ.

"Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель", - заявив Василь Малюк.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

На опублікованих кадрах видно повністю згорілі внаслідок атаки росіян автомобілі, в яких перебували люди. Трупи згорілих мирних українців розкидані. Деякі люди не встигли врятуватися та були вбиті Росією прямо в авто.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян", - наголосили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріляну колону з автомобілями. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки загинуло 20 осіб.

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