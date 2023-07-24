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Росія вбила 10-річного хлопчика, який відпочивав: подробиці обстрілу Костянтинівки касетними боєприпасами

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росія вбила 10-річного хлопчика, який відпочивав: подробиці обстрілу Костянтинівки касетними боєприпасами

Росіяни вбили 10-річного хлопчика / Фото: pixabay.com

Ще одна дівчинка у тяжкому стані.

Російська терористична армія у понеділок, 24 липня, обстріляла касетними боєприпасами місто Костянтинівку на Донеччині. Окупанти вбили 10-річного хлопчика, ще одна дівчинка - у тяжкому стані. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов повідомив, що окупанти застосували касетні боєприпаси проти людей, які відпочивали на березі місцевої водойми. Росіяни вбили 10-річного хлопчика. 

Рречниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що серед поранених дітей є дві сестри, одна з дівчат у тяжкому стані. 

"Тілесні ушкодження отримали дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм", — каже речниця прокуратури. 

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські терористи касетними боєприпасами вдарили по Костянтинівці. Постраждало 7 людей, серед яких 4 дітей. Через травми помер один із неповнолітніх. 

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Дата публікації
Перегляди
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