Росія вбила 10-річного хлопчика, який відпочивав: подробиці обстрілу Костянтинівки касетними боєприпасами

Ще одна дівчинка у тяжкому стані.
Російська терористична армія у понеділок, 24 липня, обстріляла касетними боєприпасами місто Костянтинівку на Донеччині. Окупанти вбили 10-річного хлопчика, ще одна дівчинка - у тяжкому стані.
Про це повідомляє "Суспільне".
Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов повідомив, що окупанти застосували касетні боєприпаси проти людей, які відпочивали на березі місцевої водойми. Росіяни вбили 10-річного хлопчика.
Рречниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва повідомила, що серед поранених дітей є дві сестри, одна з дівчат у тяжкому стані.
"Тілесні ушкодження отримали дві 35-річні жінки та 44-річний чоловік. Під час обстрілу громадяни перебували біля зони відпочинку на одній з місцевих водойм", — каже речниця прокуратури.
Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські терористи касетними боєприпасами вдарили по Костянтинівці. Постраждало 7 людей, серед яких 4 дітей. Через травми помер один із неповнолітніх.
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