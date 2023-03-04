Росія вбила 7-місячне немовля ракетним ударом по будинку у Запоріжжі

Від початку війни, за офіційними даними, Росія вбила 462 дитини.

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці у Запоріжжі загинуло 7-місячне немовля.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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"Станом на ранок 4 березня 2023 року більше ніж 1391 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили у відомстві.

Втім, там наголосили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше від рук окупантів постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Ракетний удар росіян по Запоріжжю

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російська армія атакувала Запоріжжя ракетами, влучивши у багатоповерхівку. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

За інформацією рятувальників, станом на 4 березня з-під завалів будинку, в який 2 березня влучила російська ракета С-300, дістали тіла вже 10 загиблих, серед них — одна дитина. Раніше повідомлялося про 7 загиблих. Доля 7 людей залишається невідомою: 5 жінок та 2 чоловіки.

Вдарили по будинку, коли всі спали: росіяни обстріляли Запоріжжя

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