"Росія вбила наших людей": на Полтавщині оголосили жалобу за загиблими під час ракетного удару по Кременчуку

"Росія вбила наших людей": на Полтавщині оголосили жалобу за загиблими під час ракетного удару по Кременчуку

У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор".

Жалобу в Кременчуці оголошено 28, 29 та 30 червня. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. У місті будуть приспущені державні прапори.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Малецький.

Він наголосив, що ракетний удар РФ - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.

"Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян. Не забудемо, не пробачимо!", - додав він.

Своєю чергою, голова ОВА Дмитро Лунін уточнив, що жалобу 28 червня оголошено у всій області. На час жалоби встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Він закликав мешканців області вшанувати світлу пам’ять загиблих у Кременчуці.

"Вчора в Кременчуці сталася трагедія. Країна-терорист росія вбила наших людей. Сьогодні, 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено Днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук. На знак скорботи буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій", - написав Лунін.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН 28 червня збирає засідання для обговорення удару по ТРЦ в Кременчуці й обстрілів окупантами мирного українського населення.

Як повідомлялося, ракетний обстріл у Кременчуці, внаслідок якого, станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями, викликав реакцію обурення від світових лідерів та міжнародної дипломатії.

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