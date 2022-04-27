"Росія вбиває цивільних": голова Донецької області повідомив про загиблих за добу жителів

"Росія вбиває цивільних": голова Донецької області повідомив про загиблих за добу жителів

Внаслідок обстрілів російських військ 27 квітня загинув мирний житель Донецької області, ще восьмеро людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали двоє людей, поранених у Луганській області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Росія вбиває цивільних! За 27 квітня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – у Мар’їнці. Поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб. За всі злочини росіянам доведеться відповідати!" – наголосив голова області.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Донецькій області загинули 275 людей, ще 868 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 27 квітня російські війська зосередили свої атаки на зоні ООС та Маріуполі.

Українська армія ліквідувала вже майже 22 з половиною тисячі російських загарбників

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