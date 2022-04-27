"Росія вбиває цивільних": голова Донецької області повідомив про загиблих за добу жителів

Внаслідок обстрілів російських військ 27 квітня загинув мирний житель Донецької області, ще восьмеро людей зазнали поранень.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали двоє людей, поранених у Луганській області.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 27 квітня росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини – у Мар’їнці. Поранення внаслідок обстрілів дістали ще 8 осіб. За всі злочини росіянам доведеться відповідати!" – наголосив голова області.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Донецькій області загинули 275 людей, ще 868 зазнали поранень. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що протягом 27 квітня російські війська зосередили свої атаки на зоні ООС та Маріуполі.
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