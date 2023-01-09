Росія вбиває цивільних: скільки людей на Донеччині стали жертвами агресії РФ за 8 січня

Армії Росії, яку диктатор РФ Путін відправив воювати проти України, продовжує вбивати цивільне населення. Протягом минулої доби чотири людини постраждали від російської агресії на Донеччині, із них двоє загинули.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, двома жертвами окупантів стали цивільні у Бахмуті та Соледарі. Ще двоє людей в області за вчора було поранено.

"Росія вбиває цивільних! За 8 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Соледарі. Ще 2 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - пише очільник області.

Кириленко запевнив, що кожен воєнний злочинець буде покараний.

Нагадаємо, 8 січня Павло Кириленко повідомляв, що за добу окупанти завдавали ракетних ударів по Краматорську, по Костянтинівці, по Курахівці, Вовчанці. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка.

Крім того, на Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці. На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади.