Росія вбиває мешканців Запоріжжя, яких напередодні оголосила "своїми громадянами" - британська розвідка

Російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя, внаслідок чого загинуло 25 мирних жителів. Боєприпасом, швидше за все, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару наземної мети.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для знищення сучасних літаків і ракет, що наближаються, а не для використання проти наземних цілей. Його використання для ударів по наземних цілях майже напевно було спричинене загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет більшої дальності.

Як зазначають у Міноборони Британії, того ж дня Путін підписав наказ про анексію Запоріжжя та інші частини тимчасово окупованої України.

"Росія витрачає стратегічно цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги і в процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер називає своїми громадянами", - наголосили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Путін 30 вересня підписав документи про "приєднання" українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

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