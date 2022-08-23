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Росія вчетверте за добу вдарила по Харкову: момент масштабного прильоту (відео)

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Росія вчетверте за добу вдарила по Харкову: момент масштабного прильоту (відео)

Фото: ТСН.ua

Момент прильоту по місту потрапив на відео.

Вночі 23 серпня, близько 23:34, російська армія вчетверте за добу вдарила по Харкову. Під обстріл потрапив Шевченківський район

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події спалахнула пожежа. По цьому району Харкова Росія вдарила вже втретє за день.

Момент прильоту російського снаряду потрапив на відео

Нагадаємо, протягом дня Росія атакувала Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Криворізький район та Нікополь.

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