Росія вчиняє геноцид: у поліції розповіли про кількість вбитих цивільних на звільнених територіях

На звільнених від російських окупантів територіях України станом на 3 листопада знайшли тіла 868 цивільних мешканців, з яких 24 - це діти. Люди загинули через російських військових.

Про це під час брифінгу сказав начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

"Від початку деокупаційних заходів поліцією у Донецькій, Харківській та Херсонських областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 діти. Лише за минулу добу у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того, що Росія здійснює фактично геноцид українського народу", - сказав Сергєєв.

Поліція провела стабілізаційні заходи в 375 окупованих населених пунктах: 43 на Донеччині, 244 на Харківщині та 88 на Херсонщині. Відновлено роботу 14 підрозділів поліції.

Геноцид в Україні

Після звільнення українських територіях правоохоронці та військові знаходять масові поховання українців. Братські могили було виявлено в Бучі, Ізюмі, Лимані та інших населених пунктах.

Деякі країни війну Росії проти України визнали геноцидом українців. Зокрема, сенат Чехії уже визнав злочини РФ в Україні геноцидом українського народу. Також Канада офіційно визнала злочини Росії проти України геноцидом українського народу. Латвія та Естонія ухвалили такі ж рішення.

Російський пропагандист Красовський відкрито закликав вбивати українців та дітей, якщо називають Росію окупантом. Він вважає, що дітей потрібно топити та спалювати у будинках.

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