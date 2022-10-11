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Росія вдарила 12 ракетами по Запоріжжю: з'явилися фото наслідків

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Росія вдарила 12 ракетами по Запоріжжю: з'явилися фото наслідків

Обстріл Запоріжжя / Фото: Telegram / Олександр Старух

РФ вдарила по цивільним об'єктам у Запоріжжі, загинула одна людина.

Російська армія у ніч проти 11 жовтня завдала ракетного удару по Запоріжжю. Було випущено 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти: автосалон, школу та амбулаторію.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він зазначив, що дві ракети влучили в автосалон. У результаті загинула одна людина, там спалахнула пожежа.

Інші ракети вразили навчальний заклад. Було також пошкоджено амбулаторію.

Обстріл Запоріжжя / © Telegram / Олександр Старух
Обстріл Запоріжжя / Фото: Telegram / Олександр Старух
© Telegram / Олександр Старух
Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, вночі 11 жовтня російська армія також атакувала Дніпропетровську область. Ворог вдарив по чотирьом районам з "Градів", "Ураганів", "Торнадо-С" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та постраждалих, однак зруйновано багато будинків.

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