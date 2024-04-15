Росія вдарила балістикою по Кіровоградщині

Ворог продовжує точкові ракетні удари по Україні, в тому числі із застосуванням балістики. Підступно вдарив по Кіровоградщині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Місцеве населення не постраждало.

На місці працюють відповідні екстрені служби, експерти.

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 15 квітня російські окупанти ракетою атакували Дніпро. В місті є 13 поранених і розтрощено понад 30 будинків. Надвечір у неділю росіяни випустили по місту керовану авіаційну ракету. Її збили сили ППО, проте наслідків уникнути не вдалося.

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