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Росія вдарила двома ракетами по Одещині: є руйнування та поранені

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Росія вдарила двома ракетами по Одещині: є руйнування та поранені

Фото: Associated Press

Рятувальна операція продовжується, постраждалих може бути більше.

У ніч проти 17 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Одеській області. За попередн‭ьою інформацією, поранено три людини.

Про це повідомляють речник Одеської військової адміністрації Сергія Братчук та Оперативне командування "Південь".

Влучання спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги вночі пролунали вибухи. За інформацією "Харьков Life", на територію міста і області впало 5 ворожих ракет.

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