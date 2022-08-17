Росія вдарила двома ракетами по Одещині: є руйнування та поранені

Рятувальна операція продовжується, постраждалих може бути більше.
У ніч проти 17 серпня російська армія вдарила двома ракетами по Одеській області. За попередньою інформацією, поранено три людини.
Про це повідомляють речник Одеської військової адміністрації Сергія Братчук та Оперативне командування "Південь".
Влучання спричинили руйнування та пожежу на одній з баз відпочинку Одещини та в кількох приватних будівлях неподалік. Рятувальна операція продовжується.
Нагадаємо, у Харкові під час повітряної тривоги вночі пролунали вибухи. За інформацією "Харьков Life", на територію міста і області впало 5 ворожих ракет.
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