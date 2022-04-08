Росія вдарила касетним "Іскандером" по залізничному вокзалу Краматорська - Кириленко

За попередніми даними, 30 осіб загинуло, понад 100 поранені.
Російські окупанти 8 квітня завдали удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області з касетного ракетного комплексу "Іскандер".
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - написав він.
Нагадаємо, у Луганській області майже все залізничне сполучення зруйноване: людей закликають не зволікати з евакуацією.
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