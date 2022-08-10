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Росія вдарила по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла (фото)

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Росія вдарила по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла (фото)

Фото: Євген Євтушенко

Загинуло 13 осіб, ще 11 поранені.

Кількість загиблих унаслідок нічного обстрілу Дніпропетровської області зросла до 13. У лікарні Марганця померли двоє поранених.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ще п'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

"Лікарі боролися, але не змогли їх врятувати. На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - зазначив Резніченко.

Фото: Євген Євтушенко / ©
Фото: Євген Євтушенко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 10 серпня російська армія обстріляла Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікопольський район. Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. 

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