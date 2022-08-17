Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, автівки та Нікопольська траса (фото)

Люди не постраждали.

У ніч проти 17 серпня російська армія обстріляла два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікополь Росія атакувала тричі за ніч. По місту ворог зробив вісім пострілів із ствольної артилерії. Там пошкоджені шість приватних будинків, автівки та газогін. Російські снаряди поцілили також у нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу - там утворилися вирви.

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По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з "Градів". У результаті пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередачі.

По Криворізькому району ворог стріляв з "Ураганів". Під удар потрапила Широківська громада.

Нагадаємо, на думку військового експерта Тараса Жовтенка, Росія може посилити ракетні обстріли, як помсту за "бавовну" в Криму.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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