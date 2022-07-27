Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено 8 багатоповерхівок, садочок і лікарня (фото)

У ніч проти 27 липня Росія обстріляла Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікопольському району окупанти двічі ударили з "Градів". Було випущено до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка, її шпиталізували.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередачі. Село частково без світла. На місці події працюють електрики. Люди не постраждали.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, місто Нікополь, що розташоване у Дніпропетровській області на правому березі Каховського водосховища, наразі чи не щодня перебуває під постійними ударами російських окупантів. ТСН.ua зібрав усю інформацію про ворожі обстріли міста, їхні наслідки та чому ворог безупинно атакує саме цей населений пункт.

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