Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено 8 багатоповерхівок, садочок і лікарня (фото)

Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено 8 багатоповерхівок, садочок і лікарня (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У ніч проти 27 липня Росія обстріляла Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

По Нікопольському району окупанти двічі ударили з "Градів". Було випущено до 40 снарядів. У Марганці поранена 54-річна жінка, її шпиталізували.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місті пошкоджені вісім п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії. У Великій Костромці пошкоджена лінія електропередачі. Село частково без світла. На місці події працюють електрики. Люди не постраждали.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, місто Нікополь, що розташоване у Дніпропетровській області на правому березі Каховського водосховища, наразі чи не щодня перебуває під постійними ударами російських окупантів. ТСН.ua зібрав усю інформацію про ворожі обстріли міста, їхні наслідки та чому ворог безупинно атакує саме цей населений пункт.

Українська сміливість надихає усі вільні нації - звернення Зеленського за 26 липня

Українська сміливість надихає усі вільні нації - звернення Зеленського за 26 липня

Читайте також:

Наступна публікація