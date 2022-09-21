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Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено понад 20 багатоповерхівок (фото)

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Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено понад 20 багатоповерхівок (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Російська армія у ніч проти 21 вересня обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області з ствольної артилерії. Найбільше постраждав Нікополь - там пошкоджено понад 20 багатоповерхівок і приватних будинків.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У місто прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік. Окрім будинків, у результаті обстрілу пошкоджені автівки, газогони, лінії електропередачі, хлібокомбінат, садочок, бібліотека і декілька магазинів. Спалахнули пожежі в одній з квартир та на подвір'ї.

У Криворізькому районі пізно ввечері 20 вересня під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада. Люди не постраждали.

У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики лагодять лінії. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 21 вересня обстріляли Запорізьку АЕС, що розташована в окупованому Енергодарі. У результат було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм електростанції. 

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