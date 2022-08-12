Росія вдарила по Дніпропетровщині: пошкоджено житлові будинки, серед постраждалих - дитина (фото)

Росія знову вдарила по Дніпропетровській області. Жертв немає.
У ніч проти 12 серпня Дніпропетровщину обстріляла російська армія. Окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському і Криворізькому районах, є постраждалі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
По Марганцю, що на Нікопольщині, РФ била з "Градів" і випустила 40 реактивних снарядів. Троє людей постраждали, серед них одна дитина - 12-річний хлопчик. У місті частково зруйновано п’ятиповерхівку, пошкоджено чотири багатоповерхівки, два приватні будинки, кафе, магазин, друкарню, декілька гаражів.
У Нікополі зафіксували близько 10 пострілів зі ствольної артилерії. Зачепило чотири приватні будинки і легкову автівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади і Велику Костромку, вдарили з "Ураганів". У селі пошкоджено три житлові будинки і літню кухню. Без жертв.
Нагадаємо, після проведення перегрупування російська армія поновила наступ на Кодему, бойові дії там тривають, а також біля селища Піски. У результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве окупанти частково мали успіх.
Читайте також: