Росія вдарила по Дніпропетровщині: вибуховою хвилею вибило вікна в будинку (фото)

Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.

Зранку 8 липня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила вікна в будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізьку область. У результаті загорілись пшеничні поля, вогонь перекинувся на Дніпропетровщину.

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