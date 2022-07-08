Росія вдарила по Дніпропетровщині: вибуховою хвилею вибило вікна в будинку (фото)

Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.
Зранку 8 липня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила вікна в будинку. У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Запорізьку область. У результаті загорілись пшеничні поля, вогонь перекинувся на Дніпропетровщину.
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