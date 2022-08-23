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Росія вдарила по Дніпропетровщині з "Градів" та "Ураганів": спалахнули пожежі

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Росія вдарила по Дніпропетровщині з "Градів" та "Ураганів": спалахнули пожежі

Фото: Дніпропетровська ОДА

Протягом дня 23 серпня російська армія атакувала Дніпропетровську область. Під вогонь потрапили Криворізький район та Нікополь.

Так, по Мар‘янському окупанти вдарили з "Ураганів". Поранення дістав 60-річний чоловік, його госпіталізували. У селі горіли півдесятка житлових будинків, господарчі споруди, також зайнялася суха трава. Пожежі ліквідували.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

Російська армія також тероризувала Нікополь. Вдень місто двічі обстріляли із ствольної артилерії та "Градів". Окрім цього, ворог застосував три дрони-камікадзе

У місті сталися пожежі у приватному секторі, пошкоджено житлові будинки, газопровід, водно-спортивний комплекс. П'ять літніх будинків для відпочинку зруйновано.

Окрім цього, українські військові знищили три російських безпілотники-розвідники.

Нагадаємо, зранку росіяни вдарили по Дніпру ракетою, влучили в приватний сектор. Унаслідок обстрілу від одного будинку лишилася сама тільки вирва.

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