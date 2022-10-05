Росія вдарила по Дніпропетровщині з "Градів" та важкої артилерії (фото)

Окупанти вдарили по трьох громадах на Дніпропетровщині, люди не постраждали.

Російська армія у ніч проти 5 жовтня вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, до 20 понівечено. Російські снаряди пошкодили два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередачі. У Нікополі обстрілом побили бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстеження території. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Дніпрі озброєна банда напала на чоловіка та викрала у нього велику суму грошей. Йдеться про понад третину мільйонів доларів.

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