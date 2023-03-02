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Росія вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії: постраждали вісім багатоповерхівок

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії: постраждали вісім багатоповерхівок

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни вдарили по цивільним на Дніпропетровщині.

У ніч проти 2 березня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії. Снаряди зачепили вісім багатоповерхівок. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він зазначив, що під удар потрапили Нікополь та Червоногригорівська громада. Також пошкоджені котельня, кілька магазинів, аптека, гаражі та автівки. Окупанти обірвали лінії електропередачі та понівечіли водогін.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, мати пораненого військового заявила, що в медзакладі на Дніпропетровщині у неї вимагали гроші за лікування сина. 24-річний захисник під час бойових дій на Донеччині отримав ураження шкіри понад 40%.

Кому війна, а кому - мати рідна: на Дніпропетровщині та Одещині викрили нові схеми шахраїв

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Дата публікації
Перегляди
2216
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