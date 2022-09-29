Росія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії

Російська армія у ніч проти 29 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Минулося без постраждалих.

"У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки", - зазначив голова ОВА.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка.

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