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Росія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії

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Росія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Минулося без постраждалих.

Російська армія у ніч проти 29 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Минулося без постраждалих.

Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки", - зазначив голова ОВА.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка. 

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