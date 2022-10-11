Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини: мешканців просять заощаджувати електрику

Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині та поцілила по енергетичній інфраструктурі.

Російська армія 11 жовтня завдала ракетного удару по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Багато населених пунктів залишилися без світла. Рятувальники ліквідовують наслідки прильотів, а енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи.

"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Прошу усіх заощаджувати електрику", - закликав Резніченко.

Нагадаємо, у Києві та області у зв'язку з російськими ракетними обстрілами запроваджують погодинне відключення електроенергії. Це необхідно для того, щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням.

Ракетний терор - це тактика "сирійського м'ясника" Суровікіна

Читайте також: