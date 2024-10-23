Російська армія скинула на Харківщину авіаракету Х-38 нового типу

Росія вдарила по Харківщині, є загиблі та поранені.

Росіяни протягом доби завдали ударів по мешканцях Харкова та області, вони використовували ракети, РСЗВ, дрони та керовані авіабомби.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що, через обстріл FPV-дроном у Кучерівці 54-річний чоловік отримав поранення і помер у лікарні, а в Кругляківці загинув ще один цивільний.

У селищі Куп'янськ-Вузловий росіяни вдарили ракетою Х-38 без жертв, проте обстріли Куп'янська призвели до поранення 65-річної жінки.

Дві авіабомби ФАБ-500 вдарили по Лісній Стінці, пошкодивши 12 будинків та автомобіль. За кілька годин село знову зазнало обстрілу, внаслідок чого постраждав об’єкт цивільної інфраструктури.

У селищі Лісне внаслідок ворожої авіабомби постраждали шість приватних будинків і надвірні будівлі. Двоє цивільних отримали вибухові поранення: 65-річна жінка та 70-річний чоловік. Вночі в Харкові військові РФ завдали ударів ФАБ-250 УМПК, зруйнувавши нежитлові приміщення, а також пошкодивши два приватні будинки, освітній заклад і гаражі.

Нагадаємо, що компанія Метінвест підтримує ветеранів через екосистему, засновану на принципах саморозвитку та допомоги демобілізованим співробітникам. З 9 865 мобілізованих до ЗСУ працівників, 1 007 вже повернулися на роботу.

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