Росія вдарила по Харкову: поранено чоловіка, який стояв на зупинці (фото)

Ще одну людину було поранено у дворі багатоповерхівки.

Вранці 1 серпня Росія обстріляла Салтівський район Харкова. Відомо про двох постраждалих. Один з них - чоловік, який стояв на автобусній зупинці.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - зазначив він.

Ще одну людину було поранено у дворі багатоповерхівки. Там також пошкоджено автомобілі.

"Будьте обережні і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликав Терехов.

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

Нагадаємо, вночі російська армія з "Градів" обстріляла Дніпропетровську область. У результаті поранено двох жінок, одна з них у важкому стані.

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